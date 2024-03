Futuro Zaniolo, la situazione: trasferimento alla Juve possibile?

Le altre piste italiane

Nicolò Zaniolo vuole tornare in Italia, o almeno lo spera, come ha fatto capirerilasciata al Corriere dello Sport. Magari subito dopo l'europeo, ma dove potrebbe giocare in Serie A?vincolato all'80% dei minuti giocati in stagione.La sua ultima partita da titolare in Premier League risale addirittura al 5 novembre. Può essere insomma interesse di tutti, Galatasaray compreso,. Perché nel contratto stipulato da Tiago Pinto con i turchi nel gennaio 2023, come riferisce il quotidiano, è previsto un complicato bonus sulla rivendita:se invece il prezzo è tra i 16,5 milioni e i 20, la Roma ne ricava il 20 per cento.​Quando si parla di Zaniolo e del suo futuro, una pista che non può essere mai trascurata del tutto è quella della Juventus. Zaniolo ci andrebbe volentieri; è la squadra che amava da bambino e che ha sfiorato un paio di anni fa, ma iche ha altre priorità come quella di rinforzare il centrocampo. Probabilmente solo una squadra italiana potrebbe accoglierlo con un certo interesse per una questione di monte stipendi (qui siamo sui 4 netti a stagione) e di rapporti. Ovveroche ha già un ottimo giocatore come Pulisic da ala destra ma potrebbe potenziarsi in tutti i reparti in prospettiva della Champions. Iprecedente allo scudetto quando c'era già l'attuale ct azzurro Spalletti ma adesso la situazione è più fredda. Improbabile un passaggio all'Inter (club in cui è cresciuto) per questioni di modulo mentre un ritorno nella capitale (Roma o Lazio) è uno scenario da escludere.