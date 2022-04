16









Nicolò Zaniolo, a DAZN, parla così dopo Roma-Bodo.



PARTITA PERFETTA - "Partita perfetta, come dicevo prima. Fase difensiva e offensiva perfetta. Poi è arrivata la tripletta: la dedico alla mia famiglia, con me nei momenti difficili. Per tutti".



FUTURO A ROMA? - "I tifosi sono sempre stati fantastici con me, anche nei momenti duri, gli infortuni, i momenti bui. Gli voglio bene. Poi... non lo so".