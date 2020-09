Il mercato è imprevedibile, ogni anno si dimostra tale e muta anche per cause esterne. Vedi l’infortunio sciagurato di Nicolò Zaniolo, che potrebbe far riprogettare i piani in casa Roma. Perché il talento azzurro non ci sarà per almeno sei mesi, e la contemporanea uscita di Edin Dzeko sarebbe una mazzata non di poco conto sul mondo giallorosso.​



DZEKO RESTA A ROMA? - Come riporta Tuttosport, le valutazioni economiche sul bosniaco rimangono invariate, il suo stipendio (7,5 milioni di euro compresi bonus) pesa e anche troppo sul bilancio, piuttosto potrebbero cambiare le idee sul mercato. Se la partenza dell’ex Manchester City era già stata quasi messa in conto, privarsi di due colonne portanti come Dzeko e Zaniolo in un'unica mano sarebbe un colpo fin troppo duro per l’ambiente giallorosso, sia dal punto di vista tecnico che emotivo. Perché il classe ’99 lo si rivedrà allo scoccare della primavera, tempistica che potrebbe far riformulare il futuro anche di Under e Kluivert, ma questo non interessa alla Juve. Interessa Dzeko, sì, ma che adesso potrebbe scivolare vistosamente indietro nella corsa, comandata indubbiamente da Luis Suarez. IL PUNTO SU SUAREZ - È lui il nome caldissimo per vestire la maglia numero 9 bianconera, più di Morata e Cavani. Club e giocatore si sono giù stretti virtualmente la mano, l’intesa è stata raggiunta sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo a 6,5 milioni netti all’anno che potrebbero salire facilmente a 10 con i bonus. E dunque cosa manca? C’è sempre la grana passaporto, ovvero una questione di tempo. Suarez non possiede ancora la cittadinanza italiana nonostante la moglie Sofia Balbi lo sia, tempo fa aveva avviato le pratiche ma lasciò cadere l’iter nel vuoto. Adesso è il momento di riavviare le pratiche da concludere entro il 5 ottobre, data di chiusura del mercato. Quello che il Pistolero deve fare è sostenere un esame di italiano idoneo per un certificato di livello B1, la cui data al momento non è nota. Intanto lui studia, in attesa di sposare la Vecchia Signora.