. Con comportamenti e scelte sta di fatto segnando il solco con la Roma, dopo le schermaglie sul rinnovo. Questa mattina la Roma di Mourinho si è allenata a Trigoria, per l’ultima seduta prima di partire alla volta del ritiro di Albufeira in Portogallo, con partenza fissata alle 15. Dopo la prima amichevole saltata per lombalgia, era tornato ad allenarsi ieri, ma oggi una nuova assenza, che nessuno si aspettava.Come riporta Repubblica, avrebbe scelto di propria iniziativa di non prender parte alla seduta, comunicandolo direttamente allo staff tecnico. E, convocato per la trasferta, ne avrebbe fatto volentieri a meno. Un segnale di rottura inequivocabile, che mette in dubbio la sua disponibilità anche per domani contro il Sunderland. Tutti ora, soprattutto Zaniolo, aspettano segnali da Torino.