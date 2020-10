Un mese e tre giorni dopo l'infortunio rimediato in Nazionale, la rottura del crociato del ginocchio sinistro (la seconda rottura del genere in un anno, dopo quella del destro a gennaio) Nicolò Zaniolo inizia piano piano a vedere la luce in fondo al tunnel. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, il centrocampista della Roma ha tolto le stampelle e ha messo nel mirino il mese di marzo per poter rientrare in campo una seconda volta e far finalmente spiccare il volo alla sua carriera. Una carriera che, chissà, potrebbe un domani colorarsi di bianconero: in maniera silente, la Juventus osserva da molto tempo il 21enne...