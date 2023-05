Zaniolo oyuna girdikten 6 dakika sonra, yaptığı faul sebebiyle oyundan atıldı ‼️#İSTvGS #Zaniolo pic.twitter.com/NgI83iabaT — federal Adam (@federaladam34) May 16, 2023

Primo passo falso di Nicolò Zaniolo con la maglia del Galatasaray. L'ex Roma, obiettivo della Juve in passato, e chissà se anche in futuro, è stato espulso dopo appena sei minuti dall'ingresso in campo. La causa è un fallaccio in ritardo su Mehmet Yesil, che inizialmente gli era costato il giallo ma poi con l'aiuto del VAR, si è trasformato in rosso. Zaniolo, è uscito dal campo molto arrabbiato prendendo a calci il tunnel, come si può vedere nel video seguente.