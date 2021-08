Nicolòè tornato al gol dopo l'infortunio. Il trequartista della Roma è andato in rete sotto la Curva Sud dello stadio Olimpico nella partita vinta 3-0 contro il Trabzonspor in Conference League:MOURINHO - Il tecnico lo carica così: "Nicolò è sereno e in fiducia. Il gol è un dettaglio, magari bello, ma la cosa importante è che sta giocando bene, non ha paure o limiti. Gli ho chiesto se avesse bisogno di due giorni di vacanza e mi ha detto di no. Ovviamente a Salerno non giocherà (è squalificato per l'espulsione nella prima giornata di campionato contro la Fiorentina, nda), ma mi ha detto che vuole stare con la squadra. E questo significa qualcosa. E' felice e se andrà in Nazionale lo sarà ancora di più".- Roberto Mancini lo convocherà per le prossime gare di qualificazione al Mondiale 2022 contro Bulgaria, Svizzera e Lituania. Zaniolo non vede l'ora di tornare in azzurro: "In vacanza ci sono stato anche troppo, mi aiuterà allenarmi con i campioni d'Europa".