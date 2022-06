Com'era, quel detto? Non essere triste perché finisce, ma sii felice perché è successo. Ecco, parafrasiamo: se va via De Ligt, qualcuno potrà essere quantomeno soddisfatto perché potrebbe sbloccare un altro tipo di mercato, ben più pesante rispetto a quello spendibile se l'olandese alla fine dovesse restare e rinnovare (opzione difficile, comunque sul tavolo).



Bene, ma chi potrebbe portare un'eventuale cessione dell'olandese? Di sicuro, un difensore titolare. E poi un altro di riserva, magari esperto e che quindi possa prendere il posto di Giorgio Chiellini. Occhio però anche al colpo in avanti: via De Ligt, a quel punto potrebbe sbloccarsi un super colpo come Nicolò Zaniolo. Passato e presente che s'intrecciano, a ripensare anche al "pizzino" di Paratici: l'obiettivo, per il futuro, passa anche da qualche sacrificio costosissimo.



