di Lorenzo Bettoni

Nicolò Zaniolo è sul mercato. Le parole di Gianluca Petrachi nel giorno della sua presentazione non hanno lasciato spazio ad interpretazioni. Presto ci sarà un faccia a faccia tra il ds giallorosso e il centrocampista finito nel mirino della Juventus ma se Monchi era pronto a rinnovare il contratto dell'ex centrocampista dell'Inter, Petrachi è invece propenso ad ascoltare offerte per il calciatore nato nel 1999. Base d'asta 45 milioni di euro, 15 in meno rispetto ai 60 chiesti dalla Roma ai tempi di Monchi. La Juve che fa? Per ora osserva con la certezza che la richiesta della Roma non verrà soddisfatta. Sullo sfondo resta l'ipotesi di uno scambio con Gonzalo Higuain anche se questa formula non è mai particolarmente apprezzata dai calciatori e dai loro agenti. Più facile che il Pipita vada a Roma in un'operazione separata dall'eventuale affare Zaniolo.



POGBA - Eventuale, appunto, perché Pogba resta il vero sogno di mercato della Juve per il centrocampo. Dopo gli arrivi di Rabiot e Ramsey i bianconeri sono pronti a fare follie per il centrocampista francese. Dall'Inghilterra rimbalzano voci di un'offerta da 130 milioni di euro. Per raggiungere tale cifra, tuttavia, la Juve avrà bisogno di chiudere alcune cessioni. Primi tra tutti i centrocampisti in esubero Sami Khedira e Blaise Matuidi. Ma occhio anche ai pezzi pregiati in attacco: da Dybala a Douglas Costa. Sarri li vuole rilanciare ma per la giusta offerta la Juve è pronta a lasciarli partire. Quanto? Cento per l'argentino e almeno 50 per Douglas. Pogba è il sogno del mercato della Juve ma per renderlo tale ci vorranno cessioni importanti mentre il Real Madrid, sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 150 milioni di euro senza il cartellino di Bale che, a proposito di scambi, non ne vuol sapere di andare allo United nell'ambito dell'operazione per il francese.



@lorebetto