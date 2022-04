Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri ha parlato anche di Nicolò Zaniolo e della lotta per il quarto posto, nella quale la Roma spera ancora di impensierire la Juventus. "Nicolo è un giocatore decisivo, deve trovare il pallone nello spazio. Ha una qualità e una forza impressionanti, il vero Zaniolo è quello di giovedì, deve sentire la fiducia di tutti. Mourinho? Sa gestirlo". Sulla lotta al quarto posto: "Dovrebbe mollare la Juventus, non credo succederà. Ma la Roma deve continuare così, può vincere la Conference League ed entrare in Europa League".