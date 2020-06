L’ultimo no di James Pallotta all’offerta di Dan Friedkin per la cessione della Roma (575 milioni di euro) mette in dubbio anche il futuro della squadra. La strategia che la dirigenza giallorossa vorrebbe intraprendere è quella di una sostanziosa campagna cessioni: sono 14 gli esuberi identificati, dai quali può arrivare un grosso tesoretto di 150 milioni di euro. La somma servirebbe ad alleggerire il monte ingaggi di quasi 50 milioni, ma genererebbe poca plusvalenza. C’è un grosso ma che si pone come dubbio di questa mossa aziendale: come riporta la Gazzetta dello Sport, se la robusta manovra di cessioni non avrà successo, il futuro a Roma di Zaniolo e Pellegrini sarebbe messo a repentaglio. La Juventus, che da tempo segue i due azzurri, guarda molto interessata agli sviluppi nella Capitale.