Obiettivi e priorità per la Juve del futuro: rafforzare la rosa e allargare la base italiana dello spogliatoio per aprire un nuovo ciclo di vittorie. Chiellini e Bonucci non sono infiniti e così si punta a un nuovo blocco italiano, guidato da Nicolò Zaniolo e con Frattesi in lista. Bianconeri e giallorossi ne hanno già parlato a gennaio, ma è a giugno che la trattativa è destinata a scaldarsi, visto che alla Continassa un tentativo lo effettueranno, consapevoli delle volontà di Zaniolo e della necessità della Roma. E non solo. Come scrive Tuttosport, "a maggior ragione adesso che il divorzio tra Paulo Dybala e la Juventus è ufficiale, Zaniolo non esclude a priori Giacomo Raspadori, gioiellino classe 2000 del Sassuolo convince sotto tutti i punti di vista, tecnico e caratteriale. Non è escluso che nei prossimi mesi la Juventus tenti addirittura la doppietta Frattesi-Raspadori con gli emiliani. Dipenderà dagli incastri di mercato, dalla concorrenza e dalle possibili formule".