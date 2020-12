Certi giorni basta una foto a farti sognare. Soprattutto se altri indizi, per il momento, proprio non se ne vedono. Nicolò Zaniolo, attraverso il suo profilo Instagram, è riuscito nell'impresa di dire tanto senza probabilmente voler dire nulla: galeotta un'immagine pubblicata all'Allianz Stadium, che ha alimentato la fantasia dei tifosi della Juventus. Sfrenata. "Sarà la tua casa", lo "Stadium ti aspetta". Staremo a vedere, magari in futuro...