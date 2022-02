Niccolò Zaniolo è il centro della Roma. Ancora una volta decisivo, ancora una volta fondamentale. Con i suoi spunti, i suoi sprazzi sa cambiare le partite e l'ha rifatto anche al al Picco contro la Spezia. Si prende il rigore, con tanto di calcio in faccia, partendo dalla panchina e regalando - insieme a Tammy Abraham - tre punti ai suoi. In una parola: indispensabile. Ha illuminato tutto il secondo tempo dei giallorossi, innescando gli altri, colpendo una traversa e poi prendendosi il rigore. Una prestazione che non può passare inosservata, nemmeno per chi lo segue in chiave mercato...



STRATEGIA JUVE - Il suo futuro, però, non dice per forza Roma, anzi. La trattativa per il rinnovo è tutta in salita, tra tensioni e colloqui mai impostati. Segnali pessimi dall'ambiente, che fanno seguito alle parole di inizio anno in conferenza da parte del direttore sportivo della Roma Tiago Pinto. Il 22enne è in scadenza nel giugno del 2024 e la Juventus spinge per lui, che si inserisce perfettamente nei parametri di età, prospettive e forza di Cherubini e Arrivabene. Negli ultimi tempi sono arrivati i contatti, poi continuati, con l'entourage di Zaniolo per un affare che può concretizzarsi. E non solo...



QUEL 'LIKE' GALEOTTO - Inoltre non è passato inosservato il “like” di Zaniolo sotto i post di alcuni giocatori della Juventus, dopo il successo di Empoli: in particolare quello messo a Vlahovic, oltre a quelli di Leonardo Bonucci e Manuel Locatelli. Una mossa che ha scatenato i sogni dei tifosi bianconeri. Il mercato chiama, la Juve chiama.