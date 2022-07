"Non ci andare dai ladri", hanno urlato a, a Trigoria, mentre si stava dirigendo all'allenamento della Roma. Il fantasista giallorosso è al centro del mercato: oggi nuovo contatto tra la Roma e il suo agente,, per capire lo stato della situazione e stabilire le prossime mosse, anche quelle che includeranno la Juventus.Eppure, il gesto di questa mattina è rimasto, soprattutto sui social. E ha scatenato l'orgoglio dei tifosi della Juventus, che vedono Zaniolo uno di loro. Del resto, Nicolò non ha mai nascosto la vecchia fede bianconera. E ora potrebbe coronarsi il suo grande sogno: vestire la maglia della squadra del cuore.