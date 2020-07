Il video ha fatto immediatamente il giro del web. Discoteca, assembramento e una sigaretta, così Nicolò Zaniolo è finito nella bufera, su internet, tra i tifosi e in società, perché in tanti hanno puntato il dito contro il campione che fuma in un locale. Anche se la maggioranza era dalla sua parte.



Interpellato dalla Roma, scrive il Corriere dello Sport, "Zaniolo ha chiarito di non essere un fumatore incallito, ma di aver solo “assaggiato” la sigaretta della fidanzata, che quindi non poteva essere classificata tra i soggetti a rischio Covid. La società gli ha raccomandato una maggiore cautela nelle uscite pubbliche, soprattutto notturne, per non alimentare il chiacchiericcio attorno al suo nome. Quanto alla presunta superficialità del comportamento, Zaniolo ha sottolineato che nei ristoranti all’aperto a Roma la mascherina non viene usata quasi da nessuno (e questo è vero)". I dirigenti lasceranno decantare l’episodio e non prenderanno provvedimenti disciplinari.