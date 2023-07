Zaniolo e Icardi, insieme nell'ultima stagione al Galatasaray, sono al momento solo una suggestione per la Juve. Nessun riscontro ad ora su trattative in corso o interessi concreti. C'è però, come riferisce il Corriere dello Sport, una differenza tra i due. Per Icardi infatti, si potrebbe togliere anche il limite temporale. Si capirà comunque meglio più avanti.