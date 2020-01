In bocca al lupo a @MerihDemiral, che nella partita di ieri ha subito lo stesso infortunio di Nicolò. Ti aspettiamo presto in campo. https://t.co/0Z5Ho41iLX — AS Roma (@OfficialASRoma) January 13, 2020

Forza @Merihdemiral, ti aspettiamo in campo per le sfide che ci aspettano in futuro https://t.co/0PgcVfu2RP — Inter (@Inter) January 13, 2020

Il giorno dopo quei terribili 14' di Roma-Juve che hanno messo ko prima Merih Demiral e poi Nicolò Zaniolo, il mondo del calcio si stringe intorno ai due giocatori sfortunati. Messaggi, incoraggiamenti e abbracci social; tweet e post. L'affetto 2.0.: "In bocca al lupo a Demiral che nella partita di ieri ha subito lo stesso infortunio di Nicolò. Ti aspettiamo presto in campo" ha scritto la Roma sul suo profilo Twitter. Le fa eco l'Inter: "Forza Demiral, ti aspettiamo in campo per le sfide che ci aspettano in futuro". Sportività, prima di tutto.- Compagni e avversari, in questi casi non esistono rivalità: Tanti messaggi sui social anche da parte di tifosi di altre squadre.. Ecco perché quando succedono queste cose passa tutto in secondo piano: non esistono nemici (sportivi), ma la speranza di tutti è di rivederli tornare a sorridere di nuovo in campo.