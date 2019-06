Un’occasione ufficiale, così Fabio Paratici incontrerà Claudio Vigorelli. Entrambi vincitori del Football Leader, il prestigioso Premio Nazionale dell’Assoallenatori, i due si vedranno domani, alla consegna in quel di Napoli. Lì avverrò un colloquio e, come riporta Tuttosport, potranno così continuare il discorso sul tuttocampista della Roma. Alla Juve piace parecchio, anche se il club giallorosso lavora sul rinnovo, una circostanza che non esclude una futura cessione.



Da mesi i due affrontano l’argomento Zaniolo, con incontri sparsi in varie città d'Europa, che certificano l'interesse. Ad oggi Zaniolo è legato alla Roma fino al 2023 e ha un ingaggio di 700 mila euro, ma il club - nella figura del nuovo ds Petrachi - ha pronto un rinnovo fino al 2024 a 2 milioni di euro a stagione più bonus.