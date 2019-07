Petrachi è stato chiaro: 'Zaniolo l'ho trattato come un figlio, noi non l'abbiamo messo in vendita'. Sul mercato può essere davvero tutto, ma secondo Sportitalia il Tottenham non ha intenzione di mollare il colpo. Anzi. E' arrivato il sì di Valcareggi, agente del giocatore, e della famiglia Zaniolo: non si arriverà a un braccio di ferro, ma la volontà di arrivare a Londra c'è tutta. La Juve resta vigile, apprezza il giocatore e per questo si tiene informata sulle mosse degli Spurs. Sarà difficile, comunque, che il calciatore rompa totalmente con i giallorossi: la priorità al momento resta trovare un accordo per restare all'ombra dell'Olimpico.