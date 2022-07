. Titola così in apertura Tuttosport, che conferma come la trattativa per il centrocampista della Roma sia ormai nella sua fase più calda: "Il fantasista ha ancora una settimana di vacanza e si allena da solo. Il gelo nei suoi confronti lo spinge sempre più in direzione Torino". Il quotidiano dà un aggiornamento anche su de Ligt: "Il Chelsea a 90 milioni e spunta il Bayern:nel mirino di Cherubini".