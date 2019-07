Anche Nicolò Zaniolo ha ufficialmente cominciato la stagione. Il centrocampista della Roma, ieri titolare in amichevole con il Gubbio, si ​​è tagliato quattro giorni dalle ferie previste post Europeo U21 ed ora ​è a disposizione di Paulo Fonseca. La Juventus osserva, con le orecchie ritte verso Trigoria per capire se il centrocampista azzurro possa veramente intavolare una trattativa per il rinnovo contrattuale. Come riportato da Calciomercato.com, infatti, Zaniolo potrebbe sedersi presto al tavolo della dirigenza giallorossa: Petrachi avrebbe già offerto 1,7 milioni fino al 2024, ma la richiesta del giocatore ​è di 2,5. Possibile che si chiuda a 2 milioni, con una firma che, per il momento, allontanerebbe i bianconeri dal giocatore. Per il momento, appunto, perch​é l'interesse di Paratici verso il classe '99 ​​è alto e la corte potrebbe proseguire, magari dalla prossima stagione.