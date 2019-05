Zaniolo, quale futuro? La Roma pare abbia già scelto, l'ha fatto indirettamente scegliendo Nicolò come testimonial del futuro del club. Oggi è partita la campagna di promozione della nuova prima maglia giallorossa e con Zaniolo c'era Pellegrini. In comune, i due, hanno un fortissimo interesse della Juventus che pende nei loro confronti. Al momento, il talentino ex Inter sembra quello più orientato alla scelta juventina: scadenza nel 2022 e ingaggio da 300mila euro a stagione per Zaniolo, che chiede un adeguamento praticamente da febbraio. Nelle pieghe di questo braccio di ferro con la Roma può inserirsi la Juventus. Come racconta Calciomercato.com, adesso il momento si fa serio e decisivo. Pallotta vuole pareggiare la richiesta del calciatore, ma se ciò non dovesse accadere, a quel punto occhio ai bianconeri.