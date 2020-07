La Juventus vuole Nicolò Zaniolo? Secondo il Corriere dello Sport il centrocampista della Roma non è incedibile, ma per strapparlo ai giallorossi serviranno non meno di 60 milioni di euro. Anche se i tifosi non sembrano essere molto d'accordo. Se gli juventini sperano in un suo approdo in bianconero, i giallorossi non vogliono che l'erede designato di Totti lasci la Roma. E, infatti, oggi in occasione del suo 21esimo compleanno in tantissimi si sono riversati sui profili social di Zaniolo, sia per fargli gli auguri, sia per chiedergli di restare: "Auguri Nicolò, ti vogliamo bene!", "Resta come sei, un ragazzo umile e gran lavoratore", "Sei il nostro nuovo simbolo, spero di vederti festeggiare altri dieci compleanni qui a Roma".