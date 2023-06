Lo ha detto a gran voce nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, in cui ha ribadito la sua fede bianconera e soprattutto la voglia di Juve per il presente. Anno dopo anno il suo nome si rilancia alla Continassa, avvicinato o vicino davvero all'arrivo a Torino, prima che qualcosa facesse svanire l'unione. Inter, Roma e Galatasaray, Zaniolo alla Juve non è mai arrivato, ma questa volta la sua voglia l'ha urlata a tutto il mondo. Il club turco, dopo averlo rilanciato, non vorrebbe perderlo così in fretta se non in cambio di 30-35 milioni, quelli della clausola rescissoria.E la Juve? Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com non ci sono stati contatti col Galatasaray (decisamente fredda questa pista anche in ottica cessioni, come Weston McKennie). E quelli avuti con il suo entourage, guidato dall'agente Claudio Vigorelli, non hanno avuto in queste settimane il nome di Zaniolo come quello al centro dei discorsi, ma più il giovane della Roma Filippo Missori. Nelle valutazioni del club bianconero resta qualche dubbio, fisico soprattutto, ma non solo. E la valutazione attuale è ritenuta eccessiva. Sono gli stessi dubbi che avevano convinto Max Allegri e la Juve tutta a non affondare il colpo già la scorsa estate. In sostanza, al momento, non sembra essere una priorità, ma qualora arrivi un'opportunità, magari in prestito o in un affare la Juve ci penserà.