Il pasticcio Zaniolo, con la Juve che vigila e corteggia. Scrive così il Corriere dello Sport, che in prima pagina mette il giovane talento della Roma, un classe 1999 che ha impressionato tutti nella scorsa stagione e che ora continua a tenere banco con il suo futuro. Forte in giallorosso, spentosi alla distanza e con un Europeo U21 da dimenticare, ma con diverse pretendenti a bussare alla sua porta. Tra queste c'è la Juve, che può giocarsi le sue carte nel caos Roma.



IL CAOS - Sì, perché la Roma sta vivendo un vero e proprio momento di sbandamento. Le nuove gerarchie, le idee, gli acquisti e le cessioni, con Petrachi come principale protagonista, costretto ieri ad alzare la voce. Lui, che ha cercato di blindare Zaniolo in ogni modo, ma con Baldini che invece lo ha di recente trattato con il Tottenham nell'affare Alderweireld. Incastri difficili, come la delusione dovuta al mancato (nonostante la promessa di Monchi) rinnovo a 2 milioni di euro a stagione, ma soprattutto per il trattamento riservatogli dalla comunicazione, mai protetto dalla Roma. Come scrive il giornale, Zaniolo ha capito che la Roma non lo ritiene indispensabile nel 4-2-3-1 di Fonseca e per trovare un posto in squadra dovrebbe probabilmente spostarsi sulla fascia, in una posizione poco adatta alle sue caratteristiche. Ecco perché l'idea di lasciare non sembra poi così peregrina. Visto poi, che l'altra squadra interessata risponde al nome di Juventus, ronta a farsi avanti sin dai famosi pizzini di Paratici, ma in attesa.