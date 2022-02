7









Tutti i piani della Juve, reparto per reparto. C'è una stagione da terminare, ma l'estate è fondamentalmente a un passo e uno sguardo al futuro è doveroso nonché necessario.



Ecco, siete pronti ai nuovi tormentoni? Perché di materiale ce n'è e ce ne sarà. A partire dalla situazione particolare di Nicolò Zaniolo: l'attaccante giallorosso, per Tuttosport, è "la punta di diamante della Juventus 2022-2023", almeno nelle intenzioni bianconere. Non sarà facile strapparlo a Mourinho e alla sua Roma, ma sarà ben più complicato ridisegnare la rosa, in un potenziale e nuovo "anno 0" in cui infilare due anni senza scudetto.



Ecco la situazione del mercato che ci aspetta, ruolo per ruolo, nel racconto di oggi sulle pagine di Tuttosport.