Con Di Maria sempre più sfumato, la Juventus valuta le alternative. E in tal senso Berardi e Zaniolo sono due nomi da tenere in grande considerazione. Ma, secondo quanto riferisce Sky Sport, i bianconeri hanno un preferito tra i due: si tratta di Domenico Berardi. Come riportato dal giornalista Manuele Baiocchi, la Juventus valuta Berardi più maturo e pronto a inserirsi a un progetto vincente.