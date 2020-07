Il caso Nicolò Zaniolo. Sta succedendo un po' di tutto intorno alla figura del promettentissimo talento della Roma: l'infortunio, il recupero, le polemiche interne e ora il caso sigaretta, che ha generato il caos. Il classe 1999 è stato ripreso in una discoteca mentre fumava e il video ha fatto immediatamente il giro del web. Da tempo ormai sappiamo come Zaniolo non sia più un pezzo incedibile della scuderia giallorossa, anzi potrebbe essere sacrificato per il bilancio. E mentre i tifosi della Juve sperano in un suo approdo a Torino, qualcuno scherza sulle sigarette, Sarri e non solo...



