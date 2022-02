Dopo esser finito sotto i riflettori nelle ultime due settimane per via delle voci di mercato che lo accostano alla Juve, Nicolò Zaniolo si è preso la scena anche in questo ultimo turno di campionato, per via degli episodi avvenuti nel match contro il Genoa. Il giallorosso infatti, aveva prima trovato un grandissimo gol annullato poi dal VAR, poi si è fatto espellere per una reazione considerata eccessiva dal direttore di gara. Questo ha tenuto in apprensione i tifosi della Roma, in'attesa di una sentenza sulla squalifica che dovrà scontare il numero 22. Sentenza che è arrivata qualche istante fa e che conferma un solo turno di squalifica per l'ex centrocampista dell'Inter.