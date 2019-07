Nicolò Zaniolo non vede l'ora di tornare ad allenarsi, dopo l'esperienza tra ombre e luci all'Europeo Under 21 con la maglia dell'Italia. Come riportato da Sky Sport, infatti, il gioiello classe '99 tornerà in anticipo dalle vacanze e inizierà ad allenarsi a partire dal prossimo mercoledì 18 luglio. Un grande segnale per il club giallorosso, ma anche per la Juventus, che lo segue sul mercato: voglia e dedizione a Zaniolo proprio non mancano.