Ansia per il romanista Nicolò Zaniolo, che oggi a Trigoria si sottoporrà al test del tampone per il coronavirus. Il centrocampista farà dunque gli esami oggi: quest'estate è stato in Sardegna, a Porto Rotondo. E ha frequentato Tonali e Mirante, risultati positivi al virus. Fonseca è in apprensione, secondo il Corriere dello Sport. Che sottolinea la celerità con cui Zaniolo sta per ricevere il trattamento: non solo i due compagni, Nicolò ha incontrato i giocatori risultati positivi del Caglieri e i due Primavera della Roma. Erano tutti lì. E c'erano anche Juan Jesus e Ibanez, per restare in ambito Roma. Tutti in attesa.