Nicolò Zaniolo starà fuori per altri sei mesi. Dopo la rottura del crociato del ginocchio destro, che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi tutto il 2020, ieri sera in Olanda-Italia il giocatore della Roma è uscito dal campo dolorante all'altro ginocchio, il sinistro. E la diagnosi, scaturita dagli esami a cui si è sottoposto stamattina nella clinica romana di Villa Stuart, è la peggiore possibile: crociato rotto, anche questo. Un nuovo stop, un nuovo ostacolo nella crescita di uno dei maggiori prospetti del calcio italiano.

FUTURO ROMANISTA - Il 21enne Zaniolo è uno degli elementi su cui la "nuova Roma" targata Friedkin vuole poggiare le proprie basi, ma negli ultimi giorni sono emerse delle discordanze tra il procuratore del giocatore, Vigorelli, e il club giallorosso: l'agente voleva discutere il rinnovo (richiesta di aumento di stipendio da 1,8 a 3,5 milioni di euro) entro l'inizio del campionato, la Roma voleva rinviare le discussioni al mese prossimo.

SOGNO BIANCONERO - Nel frattempo, la Juventus è da mesi che ha messo gli occhi sul versatile e talentuoso centrocampista. L'obiettivo non sembrava molto realistico a breve termine. Ora questo nuovo grave infortunio potrebbe cambiare qualche carta in tavola. In attesa di nuovi sviluppi, e con un augurio di buona guarigione allo sfortunatissimo Zaniolo, una cosa è certa: la Juve seguirà con particolare attenzione e interesse la sua evoluzione.