Sponda Juve in questi giorni c'era speranza che quel piccolo problema al ginocchio potesse impedire a Zaniolo di essere della partita domenica. Sponda giallorossa, invece, sono state 48 ore di apprensione. Il numero 22 della Roma aveva subìto un colpo al ginocchio nella partita contro il Torino, accusando successivamente dei piccoli problemi che ne hanno messo temporaneamente a rischio la convocazione per la partita contro i campioni d'Italia. Per fortuna di Fonseca, l'allarme è rientrato e l'ex Inter sarà perfettamente arruolabile, mentre non sarà disponibile l'ex di turno, Spinazzola, a causa di un attacco influenzale.