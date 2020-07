Il “barometro” delle quote parla chiaro: a fine giugno Zaniolo alla Juve era una scommessa da 5,50. Una decina di giorni fa, gli analisti avevano già operato un taglio robusto, portando l’ipotesi bianconera a 3,50. Oggi, una ulteriore e significativa limata: la cessione del gioiello romanista ai campioni d’Italia, riferisce Agipronews, vale appena 2,75. Segno che i bookmaker credono molto poco alla volontà della Roma di tenere a tutti i costi a Trigoria Zaniolo, che intanto ha fatto di nuovo parlare di sé, per alcune foto che lo ritraggono mentre fuma e fa selfie senza mascherina in un ristorante-discoteca all’aperto. Le alternative extra Juve sembrano a questo punto fuorigioco: il Tottenham è a 10, mentre l’Inter, che qualche settimana fa sembrava un approdo probabile, è franata a 15, il Real Madrid a 18.