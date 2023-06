Cenkdirettore sportivo delha parlato ai microfoni di SkySport di Nicolò. Le sue parole:"Con l’arrivo di Francesco Farioli, che ha cominciato a far giocare bene la sua squadra, sono cominciati ad arrivare sempre più italiani qua. Non era facile per loro ma vivere a Istanbul è molto simile a vivere in Italia. Zaniolo è arrivato quando avevamo già una squadra consolidata, ma ha lavorato tanto e ha giocato una grande partita con il Fenerbahce. È un nostro giocatore ed è giovane, speriamo che il prossimo anno giochiamo la Champions".