Nicolò Zaniolo al centro dei pensieri delle big d'Europa, Juve compresa. Al centro dei suoi, di pensieri, però, c'è solo la Roma. Per ora. Il classe '99 ha detto di voler rimanere in giallorosso, ma berring anayst hanno provato a tradurre in quote la situazione intorno al centrocampista giallorosso: Se una permanenza alla Roma è l'ipotesi più concreta (con la quota in lavagna a 1,33), un'offerta monstre potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo i bookmaker, per il 22 romanista potrebbe scatenarsi un'asta stellare tra Juventus (7,50), Inter e Real Madrid (entrambe a 9,00). Più staccate le soluzioni rappresentate da Atletico Madrid (12,00), Liverpool e Manchester City (le due inglesi appaiate a 16,00).