Come racconta Gazzetta, non c'è solo Koulibaly: ieri è stata una giornata piena per Federico Cherubini, che a Milano oltre all’agente del difensore del Napoli ha incontrato Claudio Vigorelli, procuratore di Nicolò Zaniolo. Il principale argomento di conversazione è stato il futuro del romanista, che è tornato ad allenarsi con la sua squadra ma non è così certo di rimanerci. Non è un mistero che la Juventus sia interessata al giocatore, come conferma anche l’incontro con Tiago Pinto, diesse della Roma, che è andato in scena un po’ di tempo fa.