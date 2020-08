L'osservato speciale per Juve-Roma di stasera sarà Nicolò Zaniolo: classe '99, è un pallino di Paratici che già l'anno scorso aveva provato a prenderlo. La Roma l'aveva blindato ma ora i giallorossi aprono alla cessione perché hanno bisogno di fare cassa per sistemare il bilancio: i giallorossi infatti non vogliono contropartite, e sono disposti a cederlo per non meno di 60 milioni di euro. Questo è quanto riporta Tuttosport, che ha spiegato le condizioni poste dalla Roma.