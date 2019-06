Diversi nomi nel mirino, tra giovani e grandi colpi. Come racconta Tuttosport, Paratici si sta ancora muovendo su diversi centrocampisti in attesa di scegliere le proprie piste: se Milinkovic Savic (Lazio) e Tanguy Ndombele (Lione, occhio al Tottenham) sono opzioni costose e alternative a Pogba, occhio a Nicolò Zaniolo. Entro il 30 giugno la Roma dovrà incassare 40-50 milioni dalle cessioni, con Manolas in prima linea e il classe 1999 come altro profilo in lizza per la partenza. A patto di una buona offerta. La Juventus c’è ed è vigile - ricorda il giornale - con Paratici pronto a tentare i giallorossi con la carta Higuain o con una offerta in contanti.