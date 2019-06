Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, in giornata Fabio Paratici ha partecipato a un incontro con l'agente di Zaniolo: quest'ultimo da tempo ha iniziato con la Roma una trattativa per il rinnovo di contratto, che non è mai sfociata in un accordo. Il giocatore guadagna ancora 150 mila euro annui e ne chiede almeno 2,5 milioni dato che da Torino e dalla Juventus sono arrivate proposte ben più alte in caso di acquisto: qui subentra la Juve, con il club bianconero che sta continuando a provare a convincere la società giallorossa a cedere il talento azzurro, proponendo Perin, Cuadrado e Higuain come contropartite. L'incontro di oggi è un chiaro segnale della volontà di Madama.