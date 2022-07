Come racconta Tuttosport, ormai non ci sono più dubbi: Nicolòvuole andare via dalla Roma. Anzi: vuole la Juventus e l’ha fatto sapere al club. Il quale non s’è scomposto più di tanto: del resto i dirigenti della Roma a fine stagione, nonostante l’eurogol, non si sono fiondati a proporre a Zaniolo un prolungamento del contratto che andrà in scadenza nel 2024. Hanno anzi messo in conto di cedere il giocatore: meglio ora che tra un anno, quando il potere di trattativa sarà minore. Lo stesso José Mourinho , l’ha messo in conto.