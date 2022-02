Iniziano a farsi insistenti le voci che parlano di un possibile futuro alla Juve per Nicolò Zaniolo, dopo le parole di Tiago Pinto che non ha escluso un suo addio alla Roma nei prossimi mesi. Qualora il 22enne dovesse davvero lasciare la Capitale - in direzione Torino ma non solo - a guadagnarci sarebbe anche... l'Inter. Quando i nerazzurri hanno ceduto il giocatore alla Lupa, infatti, si sono tenuti il 20% sulla sua futura rivendita, che ad oggi - stando all'attuale valutazione di Transfermarkt di 33 milioni - ammonterebbe a poco meno di 7 milioni di euro.