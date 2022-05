Zaniolo al Milan? A Gazzetta, ne parla così Hernan Crespo: "Zaniolo è potenzialmente un campione. Ciò significa che non lo è ancora, ma ha le possibilità per diventarlo. Ha fatto vedere cose notevoli, ha un gran fisico, ottima velocità, buon dribbling e una visione di gioco che è raro trovare negli attaccanti. L’acquisto sarebbe perfetto. I problemi al ginocchio? Non credo che questo rappresenti un problema. Mi pare che nell’ultima parte di stagione con la Roma abbia giocato sempre, o quasi sempre. Magari si tratterà di gestirne le forze, ma non penso che possa avere ricadute".