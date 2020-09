Nicolò Zaniolo non ha pace con le sue ginocchia. Da poco recuperato da un grave infortunio (rottura del crociato) al ginocchio destro rimediato proprio contro la Juve a inizio 2020, ieri sera in Olanda-Italia si è fatto male all'altro ginocchio, il sinistro. Si teme un'altra rottura del crociato, ma gli esiti definitivi arriveranno dagli esami a cui il giocatore della Roma, nel mirino anche della Juventus, si sta sottoponendo a Roma, nella clinica di Villa Stuart (vedi foto in gallery). In mattinata sapremo dunque le sorti del 21enne Zaniolo, tanto forte e promettere quanto sfortunato.