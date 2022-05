L'attaccante di proprietà della Juventus, in prestito alla Cremonese, Luca Zanimacchia ha parlato del suo futuro. Queste le sue parole, riportate da Cuoregrigiorosso.it:



"Una serata magnifica e spettacolare, ce la siamo meritata col lavoro di un anno. Non so ancora se sarò grigiorosso, penso al fatto di essere stato da Dio a Cremona. Cremona mi piace moltissimo, tutte le parti lavoreranno affinché io possa restare".