Luca Zanimacchia ha coronato il suo sogno di esordire in Serie A. L'esterno della Juve Under 23 è sceso in campo nelle ultime due partite di campionato contro Cagliari (dalla panchina) e Roma (dal primo minuto). Secondo quanto riporta SerieBNews, l'ex Genoa è ora sul taccuino del Monza che sta cercando di rinforzare la squadra in Serie B per tentare l'assalto diretto alla massima divisione. Zanimacchia piace anche al Pisa, sempre in Serie B.