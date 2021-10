Luca Zanimacchia, talento di casa Juve che oggi gioca bene nella Cremonese insieme a Fagioli in Serie B, ha così parlato a Sky Sport: ​ "Fin dall’inizio qua si respirava una bella aria. Abbiamo iniziato bene, ma è appena partita la stagione, voliamo basso. Juventus? Non lo so. Intanto questa è un’opportunità grandissima, ringrazio tutti. Può essere un trampolino di lancio per tutti noi giovani, stare nella parte sinistra della classifica può essere importante”.

La Cremonese attualmente è seconda in classifica dietro all'ottimo Pisa capolista.