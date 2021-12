Le parole a Dazn del presidente del Genoa Zangrillo: "L'immagine che ho in mente dei tifosi è dopo la sconfitta con il Milan e il sostegno. Abbiamo fatto promesse e sappiamo che le cose fate bene devono essere strutturate. C'è bisogno di tempo ma sappiamo cosa abbiamo promesso. Al Luna Park ci si diverte, il calcio è un gioco ma noi lo prendiamo in maniera seria e pragmatica. Sappiamo le responsabilità che ci attendono, ci sarà il massimo impegno. Un presidente come me deve essere attento a non turbare l'equilibrio che è importante. So che ci sono tanti assenti ma so chi scende in campo ce la metterà tutta, pur contro una grande squadra".