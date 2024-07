Alberto, presidente del, ha parlato delle ambizioni del club durante un'intervista rilasciata ai media presenti, tra cui TMW, all'evento "Incontri d'estate" organizzato da Telenord. Il presidente ha condiviso le sue prospettive per il futuro del Grifone, evidenziando gli obiettivi della squadra per la prossima stagione."Per farlo ci vuole un consolidamento economico che consenta di poter usufruire di una rosa che ha un valore che tu gestisci, che tu controlli e di cui tu sei padrone. E che quindi ti consenta di dire di no al signor Marotta quando vorrebbe che tu gli regalassi Gudmundsson, e lo dico all’amico Beppe senza nessun tipo di malignità. Lo dico perché so che all’Inter piace Gudmundsson e io ho detto che spero che lui possa sognare e continuare a sognare. Però il Genoa deve essere padrone di se stesso: se vende Martinez è perché pensa di poterselo permettere, perché arriva un altro Martinez o meglio di lui, e se va via Gudmundsson, come è andato via Dragusin abbiamo visto che abbiamo fatto ancora meglio”.